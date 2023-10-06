مصرع 4 سجناء في لبنان إثر إضرام أحد النزلاء النار

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لقي أربعة سجناء مصرعهم جراء اندلاع حريق داخل سجن زحلة شرق لبنان، إثر إقدام عدد من النزلاء بإضرام النيران وامتدادها إلى الطوابق العليا في المبنى.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، الجمعة، "وقوع 4 ضحايا إلى الآن وحالات اختناق جراء حريق السجن في (مدينة) زحلة".

وقالت الوكالة إن "الدفاع المدني (الإطفائية) يستخدم آلات القص الهيدروليكة لإنقاذ المصابين".

ولفتت إلى أن "الجيش والأجهزة الأمنية كثفوا انتشارهم في محيط مبنى السجن، فيما عمل عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقل المصابين إلى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة".

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إنهم "شاهدوا عشرات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان فيما تتصاعد أعمدة الدخان من الطابق الثاني التابع للسجن الذي يضم حوالي 650 سجينا".

من جهته، تابع وزير الداخلية بسام مولوي مجريات الوضع في السجن.

وقال بيان صادر عن مكتبه إن الوزير أجرى اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، متمنيا تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.