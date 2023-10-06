حزب العمال البريطاني يرحب بالنتيجة «المزلزلة» في الانتخابات الفرعية بإسكتلندا

رحب رئيس حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، بـ"النتيجة المزلزلة" التي حصل عليها حزبه بعدما حقق فوزا ساحقا في أول انتخابات فرعية بإسكتلندا.

وفاز عضو حزب العمال مايكل شانكس بـ6ر58% من الأصوات في روثرجلين وهاميتلون ويست بجنوب شرق جلاسكو، وهي زيادة بنسبة 1ر24 نقطة مئوية. وقد انتزع مقعد المقاطعة من الحزب الوطني الأسكتلندي الذي حلت مرشحته كاتي لودون في المرتبة الثانية حيث نالت 6ر27% بتراجع بواقع 6ر16 نقطة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشير الفوز إلى أن رئيس الحزب كير ستارمر، يسير على طريق قيادة حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا إلى الفوز بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة العام المقبل.

ومن شأن هذه النتيجة أن تصعد الضغوط على رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي، الوزير الأول حمزة يوسف الذي شهد تراجع التأييد لحزبه في استطلاعات الرأي عقب التحقيق الشرطي الجاري في ماليات الحزب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وأشاد كير بـ"النتيجة المزلزلة"، مضيفا أن الناخبين في الدائرة الانتخابية "بعثوا برسالة واضحة" أنه "حان وقت التغيير"، وأن الشعب "يعتقد أن هذا التغيير يمكن أن يجريه حزب العمال".

وأضاف: "دائما ما كنت أقول إن استعادة ثقة الشعب في أسكتلندا ضروري".