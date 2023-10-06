طلب مكتب النائب العام الفنزويلي إصدار مذكرة اعتقال بحق السياسي المعارض خوان جوايدو.

وأعلن النائب العام، طارق وليم صعب أن جوايدو يخضع لتحقيق بسبب ما يزعم عن تورطه في "خيانة عظمى واغتصاب وظائف وتفضيل أو اختلاس أموال أو أوراق مالية أو ممتلكات عامة وغسل الأموال وتشكيل جميعات".

وعلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر"، تحدث جوايدو عن "اضطهاد جسدي ومعنوي" للمعارضة.

وكان جوايدو أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في عام 2019، مما وضع ضغوطا على الرئيس المستبد الفنزويلي، نيكولاس مادورو. واعترفت الكثير من الدول، بما في ذلك أمريكا وألمانيا بجوايدو رئيسا.

وتمكن مادورو من القضاء على الأزمة وفي نهاية العام الماضي، أطاحت المعارضة الفنزويلية بجوايدو، كرئيس مؤقت، واليوم، تعتبر سلطة مادورو آمنة مرة أخرى.