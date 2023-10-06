حزب الله يؤكد التزامه بدعم القيادة والجيش والشعب السوري

أكد "حزب الله"، اليوم الجمعة، التزامه القاطع بالوقوف إلى جانب القيادة والجيش والشعب السوري، معزيا الرئيس السوري بشار الأسد والجيش والشعب السوري، في "الشهداء" الذين سقطوا في حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص.

وقال "حزب الله" في بيان اليوم "يتقدم حزب الله من سيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومن الجيش السوري قيادة وضباطا وجنودا ومن الشعب السوري الشقيق، بأسمى آيات العزاء وأصدق مشاعر المواساة والحزن في الشهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا في حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص بفعل الجريمة الإرهابية المدانة التي ارتكبتها عصابات الحقد والتكفير والإرهاب".

وأضاف "إننا نؤكد وقوفنا التام والتزامنا القاطع إلى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في هذه المعركة وكلنا ثقة أن هذه المأساة المفجعة لن تفت في عضد سوريا بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة على المواجهة والانتصار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها العزيز".

واعتبر أن "هذه الجريمة النكراء والمدانة تؤكد مجددا على طبيعة المعركة المتواصلة منذ أكثر من عقد مع الجماعات الإرهابية ومشغليها الإقليميين والدوليين وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ضد سوريا وشعبها الصامد والتي تعود مجددا بدعم خارجي صريح إلى ممارسة أدوارها الإجرامية كلما عادت الحياة في سوريا إلى طبيعتها وكلما تنعم الشعب السوري بالأمن والاستقرار وذلك بموازاة العقوبات الظالمة التي تزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات".

يذكر أن طائرات مسيرة تحمل ذخائر متفجرة، استهدفت، أمس الخميس، حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من مدنيين وعسكريين.