وزيرة خارجية اليابان تبدأ الأحد المقبل جولة أسيوية وسط تأكيد الصين المتزايد لنفوذها الإقليمي

صرحت وزير الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الجمعة، بأنها سوف تقوم اعتبارا من بعد غد الأحد بجولة أسيوية تستغرق ستة أيام، تشمل بروناي وفيتنام ولاوس وتايلاند، بهدف تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية مع هذه الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في ظل استمرار الصين الصين المتزايد لتأكيد نفوذها الإقليمي.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي إنها تعتزم التأكيد خلال جولتهافي الدول الثلاث على التعاون المتواصل مع نظرائها في آسيان صوب "التمسك بالنظام الدولي الحر، والمنفتح القائم على سيادة القانون وتعزيزه"، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأضافت كاميكاوا أنها سوف تؤكد أهمية العمل المشترك على نحو وثيق لضمان نجاح قمة خاصة تستضيفها طوكيو في شهر ديسمبر المقبل، سوف تحيي الذكرى الخمسين للصداقة بين اليابان وآسيان، والتي تحل هذا العام.

وارتقت اليابان والدول العشر الأعضاء في "آسيان"، الشهر الماضي، بالعلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة لتعزيز التعاون في الامن البحري ومجالات آخرى.

وهذه الجولة هى الثانية لكاميكاوا خارج البلاد منذ توليها منصبها كوزيرة للخارجية في تعديل وزاري في الثالث عشر من الشهر الماضي، حيث شاركت في ذات الشهر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

وتضم رابطة "آسيان" بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.