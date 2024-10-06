وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك هجوم حماس على إسرائيل العام الماضي بأنه لحظة مفصلية في تاريخ اليهود والألمان، وأعربت عن شعورها بالخجل من الهجمات التي وقعت في الشوارع الألمانية.

وفي مقال خاص كتبته لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية وحصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قالت بيربوك إن هجوم حماس في 7 أكتوبر شكل نقطة تحول لكل من اليهود والألمان، مما يمثل زمنا "قبل" و"بعد".

وأعربت عن خجلها من أن اليهود، بما في ذلك في ألمانيا، يشعرون منذ ذلك الحين بعدم الأمان المتزايد، وأن الهجمات قد ازدادت، وأن الشوارع الألمانية شهدت احتفالات بالصواريخ الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل.

وأكدت بيربوك: "نحن نعارض هذا. بكامل قوة القانون". موجهة كلامها إلى الإسرائيليين قائلة :"نقف إلى جانبكم".

وأضافت وزيرة الخارجية أن أمن إسرائيل جزء من المصالح الوطنية في ألمانيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الصراعات بين إسرائيل وحزب الله المدعومة من إيران في لبنان أيضا. وهناك مخاوف من أن تنجر المنطقة بأسرها إلى حرب كارثية.