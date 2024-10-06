أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في السعودية "اعتدال"، اليوم الأحد بالتعاون مع منصة تليجرام، أنهم أزالوا 35.6 مليون محتوى متطرف خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024.

وأفاد المركز، في بيان اليوم، بإغلاق 323 قناة متطرفة خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أنه منذ فبراير 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها 129.6 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 5. 14 ألف قناة متطرفة على المنصة.

وفق البيان، تمكنت الفرق المشتركة من رصد وإزالة النشاط الدعائي لـ3 تنظيمات "إرهابية داعش وهيئة تحرير الشام والقاعدة"، حيث تَصدّرَ داعش المنشورات المزالة بـ6. 34 مليون محتوى متطرف وإغلاق 189 قناة متطرفة، تلاه تنظيم هيئة تحرير الشام بإزالة 768 ألف محتوى متطرف، وإغلاق 87 قناة متطرفة.

وأشار إلى أن تنظيم القاعدة تذيل قائمة المحتويات المتطرفة المزالة بـ263 ألف محتوى متطرف وإغلاق 47 قناة متطرفة.