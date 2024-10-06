اليوم 3 عروض بمسابقة المونودراما بمهرجان آفاق

تنطلق اليوم مسابقات عروض المونودراما ضمن مسابقات النسخة العاشرة لمهرجان آفاق مسرحية دورة الفنان نور الشريف، والتي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر بمسرح آفاق والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

قالت سالي سليمان المدير التنفيذي للمهرجان، إن مسابقة المونودراما تبدأ اليوم حيث يعرض بها ثلاثة عروض وتقدم على مسرح آفاق بوسط البلد وتبدأ في السابعة مساء.

وأوضحت سليمان أن العروض المقدمة هي عرض "تماثيل الوحوش الزجاجية" لفرقة مسرح الغُرب بالقاهرة من تأليف تينيسي ويليامز وإخراج أحمد حداد وعرض "لا تصالح" لفرقة أرتيست عن الزير سالم لألفريد فرج، تأليف وإخراج أحمد صابر، و عرض "التار" لفرقة نور المسرح تأليف محمود رياض وإخراج مصطفى عمران.

قال أحمد حداد مخرج عرض "تماثيل الوحوش الزجاجية": يتحدث العرض عن شخص صنع عالما خاص به من تماثيل وحوش زجاجية وبعد هروبه من المنزل ذهب إلى الجيش وعاد بعد انتهاء الحرب يروي لنا سبب هروبه، فمن منا عاش حياته التي يريدها؟؟، وسبب اختيار النص لأنه يعكس صورة عن الشباب و الواقع المؤلم الذي يعيشه دون إرادته

مسرحية "تماثيل الوحوش الزجاجية" تأليف: تينيسي وليامز، ترجمة محمد يوسف رجب، إخراج أحمد حداد، دراماتورج مهند هاني، مخرج منفذ نورهان حلمي، مساعد مخرج يوسف حداد، إعداد موسيقى عصام عبد الكريم، ديكور و ملابس جاسر أسامة، اضاءة أسامة حربي، تمثيل عصام رمضان.في دور توم.

قال أحمد صابر مؤلف ومخرج عرض "لا تصالح" : تم تأسيس الفريق عام 2023 وأول أعماله "منزل العائلة الكريمة" وآخرها "لا تصالح" وحصد جائزة التميز في التمثيل، وسبب اختياري للنص هو تعلقي بالزير سالم حين قرأت النص الأصلي لألفريد فرج، وتحكي المسرحية عن مقتل الملك العربي كليب بن ربيعة غدراً من جساس ابن عمه لتقوم حرب البسوس ويثأر الزير سالم صاحب الثأر ولن يتوقف عن الحرب إلا بعودة كليب حي، مشيرا إلى أن المعلم الحقيقي في تلك الحياة هي التجربة والفشل والفاشل هو من لا يحاول.

مسرحية "لا تصالح" عن الزير سالم لألفريد فرج، تأليف وإخراج وتمثيل أحمد صابر لفرقة أرتيست، إضاءة أسامة حربي، ديكور شادي مصطفى، ملابس أحمد صابر، موسيقى أحمد حداد، مخرج منفذ محمود أحمد، مساعد مخرج محمد صلاح.

قال مصطفى عمران مخرج عرض "التار" : المسرحية تدور بين الخيال و الواقع، حيث يقرر شخص أن يأخذ بثاره من نفسه بعد خوض صراعات نفسية كبيرة.والمسرحية من تأليف وتمثيل رياض محمود، مخرج منفذ وموسيقى أوكر المصري، إضاءة محمود بطوط، ديكور حمدي المحمدي، ملابس مصطفى عمران، ميك أب ندى سعيد، تعبير حركي عبده إسكندر.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.