إسرائيل تواصل غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت

واصلت إسرائيل غاراتها الجوية التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقت قصير من إصدار أوامر إخلاء للسكان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من ليل السبت استهدفت منطقة العديسة في الجنوب الشرقي، في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن هناك اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية إن إسرائيل شنت أكثر من خمس غارات استهدفت جنوب بيروت، أربع منها "عنيفة جدا".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية) وسيارات الاسعاف تهرع إلى المكان".

ومن جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أطلق مجددا قذائف على إسرائيل، بلغ إجماليها حوالي 130 صاروخا نحو إسرائيل مساء السبت.

يأتي هذا بعد أكبر سلسلة من الهجمات الصاروخية ينفذها التنظيم الشيعي ضد إسرائيل في الأيام القليلة الماضية. ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها ستستمر في استهداف مواقع في لبنان في محاولة لإضعاف حزب الله ودفعه بعيدا عن الحدود.