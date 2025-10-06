 ترامب يقرر إرسال نحو 400 من عناصر الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي أوريجون وإلينوي - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 7:54 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

ترامب يقرر إرسال نحو 400 من عناصر الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي أوريجون وإلينوي

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 6:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 6:55 ص

 قرر الرئيس الأمريكي رونالد ترامب إرسال ما يصل إلى 400 من عناصر الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي أوريجون وإلينوي وربما إلى أماكن أخرى، وفقًا لمذكرة من وزير الدفاع بيت هيجسيث في دعوى قضائية، والتي قدمت يوم الأحد في إطار دعوى قضائية بشأن عملية نشر مختلفة.

وقال حاكم تكساس جريج أبوت في منشور على منصة إكس مساء الأحد إنه فوض عملية الاستدعاء. وكتب: "يمكنك إما تطبيق الحماية الكاملة للموظفين الاتحاديين أو الابتعاد عن الطريق والسماح لحرس تكساس القيام بذلك".

ونشر هذا التعليق في الوقت الذي كان المسؤولون في أوريجون وكاليفورنيا ينتظرون جلسة استماع أمام قاضية اتحادية بشأن طلبهم لإصدار أمر يحظر مؤقتا على إدارة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا في بورتلاند، أوريجون. وكانت القاضية نفسها قد منعت الإدارة من نشر قوات الحرس الوطني في أوريجون في بورتلاند يوم السبت الماضي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك