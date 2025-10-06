نائب برلماني فى سول : وكالة الأمن السيبراني في كوريا الجنوبية تواجه نقصا في القوى العاملة

قال نائب برلماني، اليوم الأحد، إن هيئة الأمن السيبراني في كوريا الجنوبية تواجه نقصا في القوى العاملة في ظل الارتفاع الكبير في عدد التهديدات السيبرانية المبلغ عنها من جانب الشركات المحلية.



وقال النائب كيم جانج - كيوم من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، مستشهدا ببيانات قدمتها وكالة الإنترنت والأمن الكورية، إن الوكالة تلقت 1887 تقريرا عن خروقات أمنية من جانب الشركات الكورية الجنوبية في عام 2024، بزيادة قدرها 47 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.



وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، بلغ عدد البلاغات عن الخروقات 1501 بلاغا.



وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الهجمات السيبرانية التي أبلغت عنها الشركات، لم يتجاوز عدد كوادر الاستجابة 132 شخصا، بزيادة لا تتجاوز تسعة أشخاص عن عام 2022.

وقال كيم إن "حقيقة أن عدد المحققين في وكالة الإنترنت والأمن الكوري زاد برقم مفرد فقط على مدى السنوات تشير إلى أن البلاد تفتقر إلى الاستعداد الكافي لمواجهة مثل هذه التهديدات."