قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 21 شهيدًا و96 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,160 شهيدًا و169,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ولفتت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس حتى اليوم بلغت 13,568 شهيدًا و57,638 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات شهيدين و19 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,610 شهداء و19,143 إصابة.