قال الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعة تتصدر المشهد الوطني سنويًا من خلال تنظيم فعاليات ضخمة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد 1973.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد»، على قناة «صدى البلد»، أن هذا اليوم يخلّد أسمى معاني التضحية والعزيمة والإرادة القتالية لجيش مصر العظيم.

وأوضح المحافظـ، أنّه قاد مسيرة ضخمة داخل الحرم الجامعي بمشاركة أكثر من 10 آلاف طالب، وبحضور عدد من الرموز الوطنية والعسكرية والدينية والفنية، بينهم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، واللواء بهجت فريد، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع سابقًا، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، والقُمص كيرلس فهيم، وكيل مطرانية سوهاج والمنشأة والمراغة، نائبًا عن الأنبا باخوم، والفنانة لقاء سويدان، إلى جانب عدد من السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة.

وأشار إلى أنّ الهدف من الفعاليات هو توعية الطلاب بما قدمه الجنود المصريون في حرب أكتوبر من بطولات وإنجازات.

ولفت إلى أنّ تحطيم خط بارليف واستعادة الأرض الغالية يظل شاهدًا على شجاعة المصريين وعزيمتهم التي لا تلين.

ونوه بأنّ الاحتفال تخلله تنظيم ماراثون رياضي ضخم شارك فيه أكثر من 4 آلاف طالب، في أجواء مبهجة تُعزز روح الانتماء والفخر الوطني، وتربط الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وبطولاتهم الخالدة.

وأشار إلى أن المصريين خاضوا حرب أكتوبر المباركة بإيمان ووحدة وطنية فريدة، قائلًا إن الجيش المصري الذي حقق النصر في 1973 قادر على تكراره مرات، مستلهمًا من الماضي عزيمة الحاضر لبناء المستقبل ومواجهة حملات التضليل والشائعات.