ارتفعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة عملة "بيتكوين" التي سجلت مستوى قياسيا جديدا بتجاوزها حاجز 124 ألف دولار، مدعومة بتواصل التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة، بجانب تصاعد المخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي الممتد، ما عزز الإقبال على الأصول الرقمية كملاذ استثماري بديل.

وصعد سعر "بيتكوين" بنسبة 1.01% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 124.080 دولار، فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 2.47 تريليون دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وارتفع حجم التداول اليومي لأكبر عملة رقمية في العالم إلى نحو 54.17 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 17.9% خلال 24 ساعة، في حين بلغ المعروض المتداول حوالي 19.92 مليون وحدة بيتكوين من أصل حد أقصى يبلغ 21 مليون وحدة، لتصل القيمة السوقية الكاملة إلى نحو 2.6 تريليون دولار.

وفي المقابل، استقرت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، عند مستوى 4.528.65 دولار بعد ارتفاعها بأكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي.

كما سجلت عملة "إكس آر بي- XRP"، ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم لتتداول عند 2.99 دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 0.12% خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات "كوين ماركت كاب" أن صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية استقطبت تدفقات صافية بنحو 3.24 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية خلال عام 2025، ما يعكس تجدد الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية.

وفي تطور لافت بقطاع الخدمات المالية، ذكرت منصة "كوين ديسك" أن شركة "OnePay"، المدعومة من "وول مارت ستورز"، تخطط لإضافة خدمات تداول واحتفاظ بالعملات المشفرة – من بينها بيتكوين وإيثريوم – عبر شراكة مع مزود البنية التحتية الرقمية "Zerohash"، في خطوة تمثل توسعا جديدا في خدمات التمويل الرقمي للمستهلكين والمؤسسات على حد سواء.

ويرى محللون، أن الزخم الصعودي في سوق العملات الرقمية مرشح للاستمرار على المدى القريب، بدعم من التدفقات المؤسسية القوية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، إلا أن التقلبات قد تبقى مرتفعة في ظل استمرار الضبابية السياسية في واشنطن وتأثير الإغلاق الحكومي على الأسواق العالمية.