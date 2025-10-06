شهدت العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الأول السبت، انطلاق مشروع لإحياء التراث الموسيقي العربي، وإعادة تقديمه بتوزيعات أوركسترالية معاصرة تجمع بين الأصالة والتجديد، تحت عنوان «كلاسيكيات الزمن الذهبي»، وذلك بمشاركة مجموعة مختارة من الأصوات الطربية العربية.

وعزفت أوركسترا قطر الفيلهارموني بقيادة المايسترو المصري ناير ناجي، في الحفل الذي قدمته الإعلامية اللبنانية رانيا شهاب؛ رفقة مجموعة من المطربين العرب الشباب، منهم «مروة ناجي وأحمد عفت من مصر، والتونسي حمزة الفضلاوي»، الذين قدموا مجموعة من روائع الغناء العربي التي شكلت وجدان أجيال متعاقبة.

بدأت الأمسية بعزف مقطوعة «لونغا رياض» ألحان رياض السنباطي، تلتها باقة من أغاني أم كلثوم، منها «إنت عمري»، و«أنا في انتظارك»، و«حيرت قلبي»، التي أضفى عليها الأداء الأوركسترالي بعدًا دراميًا ومذاقًا جديدًا، مع الاحتفاظ بأصالتها.

ومن أغاني عبد الحليم حافظ تضمن الحفل «جانا الهوى» و«على حسب وداد قلبي»، بينما حضر الطرب اللبناني بأغنيتي «سهر الليالي» لفيروز، و«على رمش عيونها» لوديع الصافي، بالإضافة إلى أغنية «الليل يا ليلى» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقدم الأوركسترا أيضًا عددًا من أعمال فريد الأطرش وعبد الوهاب بتوزيعات موسيقية حملت توقيع مجموعة من الموزعين البارزين، وهم الدكتور ناصر سهيم، وإسلام نور الحفناوي، ومحمد وأحمد عويضة، الذين نجحوا في مزج فخامة الأوركسترا الغربية مع دفء الألحان العربية الأصيلة، في توليفة موسيقية أعادت للأذهان جمال الزمن الذهبي بروح معاصرة.

المشروع رؤية فنية وإشراف من الموسيقي القطري الدكتور ناصر سهيم، الذي أكد أن الهدف من مشروعه هو إحياء التراث الموسيقي العربي، وتقديمه برؤية حديثة تواكب ذائقة الجمهور الحالي، خاصة من الشباب، مشيرًا إلى أن الحفل يأتي ضمن جهود أوركسترا قطر الفيلهارمونية لتعزيز التواصل الثقافي والفني العربي، وترسيخ الهوية الموسيقية العربية في قطر والمنطقة.