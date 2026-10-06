سقوط أمطار بكفر الشيخ تزامنًا مع تقلبات الطقس

شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ما بين شديدة على المدن الساحلية وخفيفة على باقى المناطق، تزامنا مع حالة من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وسط أجواء خريفية متغيرة.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تداعيات سقوط الأمطار، مع تكثيف جهود الوحدات المحلية وشركات ومرافق الخدمات لرفع تجمعات المياه، والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن حالة الطقس، خاصة على الطرق والشوارع الرئيسية.

ووجهت الأجهزة المعنية بضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب، ومراجعة جاهزية معدات وسيارات كسح المياه، وسرعة التدخل في المناطق التي قد تشهد تجمعات للمياه، بما يضمن انتظام الحركة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار متابعة حالة الطقس على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.