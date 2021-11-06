الرئيس الإيطالي من الجزائر: نأمل الوصول لحل عادل ودائم للقضية الصحراوية

أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا اليوم السبت أن بلاده تتابع عن كثب مسألة الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن إيطاليا لطالما أيدت عن قناعة الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة ورحبت بتعيين الدبلوماسي الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس الإيطالي في حوار مع صحيفة المجاهد الحكومية بالجزائر "أن إيطاليا تأمل أن يساهم التزام مبعوث الأمم المتحدة في استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف على الرغم من التوترات الموجودة حاليا، بهدف الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية والذي يجب أن يولي الاعتبار لحقوق الشعب الصحراوي."

و "أشاد رئيس جمهورية إيطاليا بدور الجزائر وتمسكها بالإطار الأممي بخصوص قضية الصحراء الغربية".

وفي سياق آخر قال ماتاريلا إن العلاقات الإيطالية الجزائرية قديمة ومتينة واستراتيجية، مؤكدا أن الجانب الإيطالي سيعمل على تمتينها وذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بمعية نظيره الجزائري عبد المحيد تبون .

وأكد الطرفان على" ضرورة توسيع مجال التعاون بين البلدين نحو العديد من المجالات."

وشدد ماتاريلا على ضرورة " تعزيز العلاقات الثقافية نظرا للتقارب الموجود بين الإيطاليين والجزائريين داعيا لانعقاد القمة الحكومية الإيطالية الجزائرية".

وتحدث الطرفان عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث قال الرئيس الإيطالي إن "بلاده ستدفعه لتفعيل دوره في منطقة جنوب المتوسط مشيرا إلى تطابق وجهات النظر لدى البلدين حول مستقبل قارتي إفريقيا وأوروبا، مؤكدا على أن الجزائر في هذا المجال هي نقطة هامة ومركزية".