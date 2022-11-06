وسائل إعلام روسية: صاروخ أوكراني يلحق ضررا بسد كاخوفكا

أفادت وكالات أنباء روسية، نقلا عن مسؤولين محليين، بأن أوكرانيا قصفت سد كاخوفكا شمال خيرسون بصاروخ، اليوم الأحد.

وذكرت محطة "روسيا اليوم" الإخبارية أن القوات الأوكرانية قصفت السد بقذائف صاروخية من "راجمات أمريكية الصنع من طراز هيمارس".

وأشارت إلى أن القوات الروسية في المنطقة ذكرت، في بيان اليوم، أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت هذه القذائف، وتمكنت من إسقاط 5 منها، فيما أصاب أحدها إحدى بوابات السد.

وقال البيان: "لا تتخلى القوات الأوكرانية عن محاولات تدمير سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية بهدف خلق مقدمات لوقوع كارثة إنسانية في المنطقة".

وأضاف: "في تمام العاشرة من صباح اليوم، استهدفت المحطة ست قذائف صاروخية من طراز هيمارس. وأسقطت وحدات الدفاع الجوي خمسة منها، فيما أصاب السادس إحدى بوابات تصريف المياه في السد، وهو ما تسبب ببعض الأضرار فيها".

ولم تعلق أوكرانيا على هذه التقارير الروسية.