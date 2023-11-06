 الجيش الأوكراني يؤكد مقتل 19 جنديا بعد هجوم روسي على مراسم احتفال عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأوكراني يؤكد مقتل 19 جنديا بعد هجوم روسي على مراسم احتفال عسكرية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 5:57 م

بعد مرور أيام قليلة على ضربة صاروخية روسية على مراسم احتفال عسكرية على الجبهة الأوكرانية، قال الجيش الأوكراني إن الهجوم أسفر عن مقتل 19 جنديا

وذكرت كتيبة المشاة الجبلية رقم128 على تطبيق تليجرام اليوم الإثنين، أنه يجري حاليا التحقيق في كل ظروف المأساة.

وبعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية في بداية الأمر أن عدد القتلى يبلغ 20 جنديا.

وأفاد الجيش الأوكراني أن روسيا استهدفت الجنود الأوكرانيين بصاروخ من طراز "إسكندر"، أثناء مشاركتهم في مراسم احتفال بمناسبة يوم المدفعية في إقليم زابوريجيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، ووزير الدفاع رستم عميروف إجراء تحقيق.

وكانت هناك انتقادت حادة للقيادة العسكرية على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب سماحها بتنظيم مراسم الاحتفال في منطقة الجبهة.

وأعلنت السلطات في منطقة زاكارباتيا التي تعرف أيضا باسم ترانسكارباثيا، وهي موطن الجنود، الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس الأحد.

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