شيماء رزق قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن الأوضاع في قطاع غزة غاية في الخطورة.

وأضاف خلال مداخلة له عبر «زووم»، لبرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين: «الموقف خطير جدا بالنسبة للمدنيين في غزة، الذين يفتقدون لكل شيء، والقطاع لم يكن في أفضل حال قبل الحرب، ومتوسط الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية كان 500 شاحنة يوميا، ولكن الآن لا يوجد ماء ولا كهرباء، حتى الوقود المستخدم لسيارات الإسعاف يكاد يكون غير موجود».

وأشار إلى أن هناك 12 مستشفى خارج الخدمة منها ما تم استهدافه، ومنها بسبب عدم وفرة الوقود، مشددا على أن القصف المستمر يتسبب في رعب المدنيين، علاوة على أن هذه المستشفيات ليست ممتلئة بالمرضى فقط، بل بالمدنيين الهاربين الباحثين عن مكان آمن، بعد تدمير منازلهم وعدم قدرتهم على العودة إليها مرة أخرى.

ولفت إلى أن الاحتياجات الطبية في القطاع لا تتعلق فقط بالإصابات والجرحى، لكن هناك احتياجات أخرى لغير المصابين، مثل حالات الولادة والحاجة لحضانات بالنسبة للأطفال، مؤكدا أن هناك شحا في المواد الطبية، ولا يوجد مادة مخدرة لإجراء العمليات الجراحية. وعقب: «السيناريو فظيع ولا يوجد إمدادات طبية كافية ولا بدائل للأطباء والممرضين والممرضات ونحو 28 سيارة إسعاف لا تعمل ونحو 16 فرداً من الأطقم الطبية قتلوا و الموقف كارثي»، مشددا على أن المنظمة تحاول بذل ما في وسعها لإيجاد ملجأ آمن للمدنيين في غزة.