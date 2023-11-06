عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ31 على التوالي، مع استمرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت للمرة الثالثة، منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الماضي.

* قصف مكثف في محتلف أنحاء القطاع

وأوضحت السفارة الفلسطينية بالقاهرة في بيان، أن حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة ارتفعت إلى 45 شهيدا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، فيما وصل إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ثلاثة شهداء، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون.

وفي رفح، استُشهد 6 فلسطينيين باستهداف طائرات الاحتلال منزلا غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وعدد من الاصابات، بحسب البيان.

وقصفت قوات الاحتلال الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

كما استشهد شخص وأصيب تسعة آخرون جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد الصحفي محمد الجاجة، وعدد من أفراد عائلته، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله على حي النصر بمدينة غزة.

وأشار البيان إلى مواصلة طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية شن سلسلة من الغارات المكثفة في مناطق مختلفة بقطاع غزة، خاصة مدنية غزة، طالت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، وباتت الطرق مقطوعة بسبب الاستهداف المتعمد للبنية التحتية.

* انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت

ونوه البيان بأنه في كل مرة تشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة، تنفصل المسارات الدولية، وتنقطع كل خدمات الاتصالات والإنترنت، فمنذ قرابة الساعة السابعة مساء يوم أمس وحتى اللحظة، انقطع الاتصال بشكل كلي، ما يزيد صعوبة الوقوف على آخر التطورات الميدانية.

ولفت إلى أن المرة الأولى لقطع الاتصالات، كانت في 27 أكتوبر، لمدة 36 ساعة متواصلة، والثانية في الأول من الشهر الجاري حيث استمر الانقطاع قرابة 12 ساعة.

وفيما يخص الشأن الصحي في قطاع غزة، فقد أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن وضع القطاع الصحي في غزة كارثي، والادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفيات غزة هدفها خلق الأعذار لاستهدافها.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 9730 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.