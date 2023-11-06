ناطق أردني: عملية إنزال المساعدات في غزة جوا تطلبت ترتيبات لوجستية معقدة

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، اليوم الإثنين، بأن عملية إنزال مساعدات طبية ودوائية جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة عملية ليست سهلة وتطلبت ترتيبات لوجستية معقدة.

ونقلت قناة "المملكة" اليوم عن المبيضين قوله، إنّ "موقع المستشفى الميداني الأردني/غزة صعب ويقع في منطقة صراع محتدم، ولكن ما يهم الأردن هو تخفيف آلام أهالي غزة ودعم المستشفى الميداني".

وأضاف أن "إسرائيل تتحمل مسئولية المساس بأي طرف أو جزء من المستشفى الميداني الأردني غزة /76"، قائلا: "تم إبلاغهم بذلك"، حيث إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفيات، ولكن رسالة الأردن واضحة منذ بداية الصراع أن المستشفى الميداني الأردني باق".

وأشار إلى أن "الأردن يعمل بهدوء وحكمة ومتوازن وصوت معتدل في المنطقة".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات للمستشفي الأردني في غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تغريدة على منصة (إكس)، تويتر سابقا، اليوم، "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف في التغريدة، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وصرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ونقلت "بترا" عن المصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.