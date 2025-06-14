مسئول إيراني ينفي استهداف قاعدة نوجه ورادار سوباشي في همدان

نفى مسئول أمني إيراني، الأخبار المتداولة بشأن استهداف قاعدة «نوجه» الجوية ومنظومة الرادار في «سوباشي» بمحافظة همدان.

وقال المعاون السياسي والأمني لمحافظ همدان، في تصريح لمراسل وكالة «تسنيم»، إنه «لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن تعرض هذه المواقع لأي هجوم جديد من قبل العدو الإسرائيلي»، مشددًا على أن الوضع الأمني في همدان مستقر ولا توجد أي مشاكل تذكر.

وفي سياق متصل، أشار إلى وقوع هجوم إسرائيلي جديد صباح اليوم، على منطقة أسدآباد، موضحًا أن «القوات الدفاعية الإيرانية تصدت للهجوم بشكل مناسب، وأن الوضع في المحافظة بات تحت السيطرة».

وذكر أن «الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين»، قائلا إن القوات المسلحة في المحافظة في حالة جهوزية كاملة.

وأمس الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا صاروخيًا على عدة قواعد عسكرية منها قاعدة «نوجه» الجوية في مدينة همدان الإيرانية.

ووفقًا لوكالة «مهر» للأنباء، فإن الهجوم أدى إلى حدوث أضرار مادية بالقاعدة، مع وضع جميع الطائرات الحربية التابعة للقاعدة في حالة تأهب قصوى.

كما تم استهداف منظومة الدفاع الجوي في منطقة سوباشي بمحافظة همدان، دون وقوع أية وفيات أو إصابات بالمنطقة.

ودعا معاون الشئون السياسية لمحافظة همدان المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء، مشدداً على أن جميع الأخبار والبيانات ستصدر بشكل رسمي ودقيق من الجهات المختصة.

وناشد المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الرسمية وغير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.