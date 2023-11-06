أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، محلات تجارية في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها تحت تهديد السلاح.

وأضاف سباتين أن قوات الاحتلال استولت على أسطح منازل وحولتها إلى نقاط مراقبة في منطقة المطينة، عرف منها منزل سمير محمود زعول، ومحمد حمامرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد في فترات عدة إلى منع المواطنين من الوصول إلى مسجد أبو بكر الصديق الواقع في منطقة المطينة، كما حصل يوم الجمعة.