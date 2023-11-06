بوريل يطالب بالتوصل لاتفاق حول تقديم المساعدات والوصول إلى الرهائن في غزة

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن وقف القتال من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قد يسمح أيضا بالوصول إلى الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بحسب وصفه.

وقال بوريل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه ينبغي العمل على مبادرة لتحقيق وقف مؤقت للأعمال العدائية، أو ما يسمى بـ "هدنة إنسانية"، مع الوصول إلى الرهائن.

وأضاف أن الوصول إلى الرهائن يمكن أن يتم بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويكون خطوة أولى صوب إطلاق سراحهم.

وكان تم أسر ما لا يقل عن 240 في قطاع غزة، خلال عملية طوفان الأقصى على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الماضي.