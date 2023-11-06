الرئيس الفلسطيني: تهجير شعبنا لخارج غزة أو الضفة مرفوض ولن نقبله

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا كارل نيهامر، وذلك على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس أكّد وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.

وأضاف عباس أن تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن يتم القبول به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وشدد على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

ولوحظ في الساعات الماضية، أن جيش الاحتلال يكثف من غاراته على المستشفيات سواء بشكل مباشر أو في محيطها، وذلك بعدما ساق إدعاءاتها بأن المقاومة الفلسطينية تستخدمها لأغراض عسكرية، وهو ما دحضته المقاومة.