التشكيل الرسمي لمواجهة باريس وأتلتكو مدريد في دوري الأبطال

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث والعشرين في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثامن والعشرين برصيد 3 نقاط فقط من فوز وهزيمتين.

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، وليان باتشو ونونو مينديز.

خط الوسط: وارين زايري إميري، فيتينيا وجواو نيفيز.

الهجوم: عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو وبرادلي باركولا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ماتفي سافونوف، أرناو تيناس، لوكاس بيرالدو، ميلان سكرينار، يورام زاجي، فابيان رويز، ديزيري دوي، كانج إن لي، سيني مايولو وراندال كولو مواني.