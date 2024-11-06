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تميل كفة أصوات المجمع الانتخابي نحو المرشح الجمهوري دونالد ترامب؛ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفيما يلي النتائج حتى الآن

ونوافيكم حتى الآن بالنتائج غير النهائية.

أولًا.. دونالد ترامب 214 صوتا

أوكلاهوما – 7 أصوات

مسيسيبي – 6 أصوات

تينيسي – 11 صوتًا

كنتاكي – 8 أصوات

إنديانا – 11 صوتًا

فلوريدا – 30 صوتًا

ألاباما – 9 أصوات

فيرجينيا الغربية – 4 أصوات

كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات

نورث داكوتا - 3 أصوات

ساوث داكوتا - 3 أصوات

وايمنج - 3 أصوات

نيبراسكا - 3 أصوات

تكساس - 40 صوتا

لويزيانا - 8 أصوات

أوهايو - 17 صوتا

أركنساس - 6 أصوات

ميزوري - 10 أصوات

يوتا - 6 أصوات

مونتانا - 4 أصوات

كنساس - 6 أصوات

آيوا - 6 أصوات

آيداهو - 4 أصوات







ثانيًا.. كامالا هاريس – 179 صوتًا

كونيكتيكت – 7 أصوات

ميريلاند – 10 أصوات

ماساتشوستس – 11 صوتًا

فيرمونت – 3 أصوات

رود أيلاند – 4 أصوات

إلينوي – 19 صوتًا

ديلوير – 3 أصوات

نيويورك – 28 صوتا

نيوجيرسي – 14 صوتا

كولورادو - 10 أصوات

كولومبيا - 3 أصوات

كاليفورنيا - 54 صوتا

واشنطن - 12 صوتا