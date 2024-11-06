كامالا هاريس في خطاب الهزيمة: أتقبل نتيجة الانتخابات وأبلغت ترامب بانتقال سلمي للسلطة

قالت المرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، إنها تتقبل نتيجة الانتخابات التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت في خطاب الهزيمة، مساء الأربعاء، أنها تحدثت إلى الرئيس المنتخب ترامب وهنأته على انتصاره، وأبلغته بمساعدته في المرحلة الانتقالية.

وشددت على أنها أبلغت ترامب بأنه سيتم العمل على انتقال سلمي للسلطة. علمًا بأن هاريس هي نائبة الرئيس الأمريكي الحالي.

ونوهت بأن المبدأ الأصيل في الديمقراطية الأمريكية هو أنه عند خسارة الانتخابات، أن يتم تقبل النتائج، مشددة على أن هذا المبدأ يميز الديمقراطية عن الاستبداد.

وأكدت أن الولاء في الولايات المتحدة ليس لحزب أو رئيس لكن الولاء يكون لدستور البلاد.

وانتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء، بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفاز ترامب بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض، ليصبح أول مدان يُنتخب رئيسًا في الولايات المتحدة، وثاني شخص يُنتخب لأعلى منصب في أمريكا لفترات غير متتالية.

اكتب إلى مارينا نبيل