إنقاذ أكثر من 50 مهاجرا في القنال الإنجليزية مع العثور على جثتين في البحر

جرى إنقاذ أكثر من 50 مهاجرا في القنال الإنجليزية، بينما تم العثور على جثتين في البحر.

وقال خفر السواحل الفرنسي إنه تم إطلاق عملية إنقاذ بعد تعرض قارب لصعوبات بسبب عطل المحرك قبالة سواحل أودريسيل بشمال فرنسا خلال ليل الاثنين وحتى الثلاثاء.

وقال متحدث باسم المقاطعة البحرية الفرنسية إنه تم إنقاذ 51 شخصا وإنزالهم على رصيف الميناء في بولوني سور مير حيث قامت خدمات الطوارئ بعلاجهم.

في غضون ذلك، أبلغت سفينة السلطات الفرنسية أن المياه جرفت جثة قبالة سواحل كاليه أمس الثلاثاء، وهو ما دفع السلطات إلى القيام بعملية بحث أسفرت عن اكتشاف جثتين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ولم يتأكد بعد ما إذا كانت الجثتين اللتين تم اكتشافهما لمهاجرين، وقد تم نقلهما إلى الميناء في كاليه وقام مكتب المدعي العالم في بولوني سور مير بفتح تحقيق.

وقبل التقرير الأخير، بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة هذا العام 50 شخصا، وفقا للحوادث التي سجلها خفر السواحل الفرنسي.