الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إسرائيل ستنهي الحرب بشكل بالغ الإجرام

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إنَّ هناك خطرًا كبيرًا على لبنان في الأسابيع المقبلة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الغد، مساء الأربعاء، أن إسرائيل ستنهي الحرب كهدية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكن سيكون الأمر بشكل بالغ الإجرام والسوء.

وأشار إلى أن إسرائيل تحتفظ بعمليات في غاية البشاعة لتنهي بها هذه الحرب، معبرًا عن تطعله للضغط على إسرائيل في هذا الإطار.

وتمنى أن يدخل ترامب على خط التسوية والتهدئة، ولا يترك الأمور تذهب في اتجاهات غير حميدة، لا سيما أن الأسابيع المقبلة ستكون خطيرة على لبنان على وجه التحديد.

وأكد زكي، أن الحل يكمن في تنفيذ قرار 1701 والالتزام بما نص عليه بشكل كامل، لكن شريطة أن تكون هناك جدية.