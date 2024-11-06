ملك البحرين مهنئا ترامب: نتطلع لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية المتميزة

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم الأربعاء، أعرب العاهل البحريني عن خالص تهانيه لترامب على الثقة التي أولاها إياه الشعب الأمريكي، بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق في أداء مهامه الرئاسية.

وأشاد في البرقية بالعلاقات الإستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من 120 عامًا، وتستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة في جميع المجالات، وتقوم على قاعدة قوية من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل معًا لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية المتميزة، والدفع بها قدمًا إلى آفاق أرحب، وتطوير وتنمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك البناء لتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، متمنيًا لعلاقات البلدين الصديقين دوام النماء والازدهار، وللشعب الأمريكي المزيد من التقدم والرقي والتطور.

وأصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رسميًا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكنسن.

واستطاع ترامب أن يرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277، فيما حصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتًا حتى الآن.