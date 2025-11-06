انتخاب يميني متطرف منتقد للاتحاد الأوروبي رئيسا لمجلس النواب التشيكي

انتخب مجلس النواب التشيكي المشكل حديثا توميو أوكامورا، المنتقد الشديد للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رئيسا للمجلس.

وحصل مؤسس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف على 107 أصوات، ليتفوق على منافسه الديمقراطي المسيحي يان بارتوسيك الذي حصل على 81 صوتا.

وجاء فوز أوكامورا على الرغم من أن المحكمة طلبت رفع الحصانة عنه حتى يمكن رفع دعوى ضده بتهمة التحريض على الكراهية.

وتتعلق القضية بحملة انتخابية سابقة ذات محتوى عنصري. وقد أظهرت ملصقات الحملة رجلا أسود مغطى بالدماء يحمل سكينا طويلا بجانب شعار "أوقفوا اتفاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي".

وحصل أوكامورا على دعم حزب آنو الشعبوي اليميني الذي ينتمي إليه الرئيس السابق أندريه بابيش والذي فاز في الانتخابات وكذلك حزب السائقين.

يذكر أن أوكامورا (53 عاما) ولد في طوكيو لأب ياباني وأم تشيكية، لكنه يعيش في أوروبا منذ الطفولة.



