وزير خارجية الكويت: استعدادات مكثفة للقمة الخليجية وتعزيز التكامل في مواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لعقد القمة الخليجية المقبلة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الاجتماعات التنسيقية بين الدول الأعضاء متواصلة ومكثفة لضمان نجاح أعمال القمة وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غداً الاحد عن اليحيا القول أن يوم الإثنين القادم سيشهد زيارة رسمية إلى السعودية لعقد اجتماع المجلس التنسيقي الكويتي – السعودي، الذي يُعنى ببحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وبيّن وزير الخارجية الكويتي أن الاجتماع الوزاري الخليجي المُقرّر في 30 نوفمبر الجاري سيشهد تسليم دولة الكويت الرئاسة الدورية لمجلس التعاون إلى مملكة البحرين على المستوى الوزاري، على أن تُستكمل عملية انتقال الرئاسة رسمياً خلال القمة الخليجية المقررة في الثالث من ديسمبر المقبل، والتي ستتولى البحرين بموجبها رئاسة مجلس التعاون الخليجي لمدة عام.

وشدد اليحيا على أن الكويت تواصل تنسيقها الوثيق مع الأشقاء في دول المجلس لضمان استمرارية التعاون الخليجي المشترك وتعزيز التكامل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص الكويت على دعم كل ما يعزز وحدة الصف الخليجي ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.