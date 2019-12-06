الأهلي يواجه الهلال السوداني بطموح تجاوز البداية الباهتة

تنتظر الاهلي مواجهة قوية مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وتتعدد اسباب صعوبة مباراة اليوم، حيث يسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، إلى تجاوز بدايته الباهتة في المجموعة، عقب خسارته صفر / 1 أمام مضيفه النجم، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حاليا بلا رصيد من النقاط.

ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز على نظيره السوداني، الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه 2 / 1 على ضيفه بلاتينيوم في الجولة الأولى، حتى يتجنب الدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة التي غابت عن خزائنه منذ عام 2013.

ودائما ماتشهد المباريات العربية في البطولة الافريقية ندية وحماسية، وهو مايعزز صعوبة مباراة اليوم، خاصة انها امام فريق حق بداية قوية في دور المجموعات، بتحقيق اول 3 نقاط .

استعد الاهلي جيدا لماراة اليوم، حيث عمد السويسري رينيه فايلر على استغلال مباراة بني سويف في الكأس، بتجربة بعض اللاعبين البدلاء ومنحهم حساسية المبارايات، ابرزهم محمود وحيد الذي سيقود الجبهة اليسرى بدلا من علي معلول الذي سيغيب للإصابة، علاوة على منح المغربي وليد ازارو فرصة المشاركة من البداية لاستعادة مستواه، وهو مانجح فيه بشكل نسبي بتسجيله هدفين، ليستعيد نغمة التهديف بعد غياب طويل .

مشاركة ياسر ابراهيم في الدفاع كانت احد المكاسب التي حققها فايلر ايضا من مباراة الكأس ليكون الفريق اكثر جاهزية للمباراة المرتقبة اليوم خاصة.

ويغيب عن مباراة اليوم ايمن اشرف للإيقاف بعد طرده في مباراة النجم الساحلي، علاوة على علي معلول الغائب للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة محمد هاني لحداثة عودته للتدريبات بعد عودته من الإصابة باجهاد في العضلة الضامة .

ومن المنتظر ان يكون تشكيل الاهلي هو محمد الشناوي وياسر ابراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واحمد فتحي واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجايي .

وعلى صعيد الادارة، شعرت ادارة النادي بأهمية مباراة اليوم، ونجحت مساعيها في زيادة العدد الجماهيري الذي سيحضر المباراة، الى 15 الفا بدلا من ال 10 الاف التي كان من المقرر ان تحضر المباراة.

في المقابل، يتطلع الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، وتكرار انتصاره على الأهلي بالقاهرة، بعدما سبق أن تغلب على نظيره المصري 1 / صفر في ذهاب دور الـ32 لنسخة البطولة عام 2004، ليطيح به مبكرا من المسابقة.

ومازالت جماهير الفريقين تتذكر أخر مواجهة جمعت بينهما في مرحلة المجموعات للبطولة عام 2007، والتي حقق خلالها الفريق السوداني انتصارا كبيرا 3 / صفر على الأهلي بالسودان، محققا أعلى انتصار لأي فريق على الآخر في تاريخ اللقاءات الستة التي جمعت بين الفريقين في المسابقة، والتي شهدت فوز كل فريق على الآخر مرتين، بينما فرض التعادل السلبي نفسه على لقائين.