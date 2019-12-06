مصادر لـ«الشروق»: جلسة التعديل الوزاري بالبرلمان الأحد أو الإثنين

رجحت مصادر برلمانية لـ«الشروق» أن ينظر البرلمان في التعديل الوزارى المرتقب، الأحد أو الإثنين المقبلين، مع عودة جلساته، مشيرة إلى تأجيل عدد من الفاعليات المقرر حضور وزراء بها، لحين الانتهاء من التعديل الوزارى.

وقال أحد قيادات البرلمان ــ وثيق الصلة بدوائر صنع القرار ــ لـ«الشروق»: إن الخطاب المقرر إرساله من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأسماء الوزراء المرتقب تعيينهم لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، وإنه فى مثل هذه الأمور قد يصل صبيحة جلسة التعديل، ومن ثم يدرجه رئيس مجلس النواب فى جدول الأعمال.

وصدر جدول أعمال البرلمان خاليا من ذكر أى بند يختص بالتعديل الوزارى، بينما ذيل ــ على غير العادة ــ بمناقشات الطلبات العامة الموجه للوزراء للمناقشة بحضورهم ليوم الثلاثاء، وهو آخر أيام جلسات الأسبوع المقبل، بدلا من حضورهم الأحد كما هو معتاد.

وفى السياق ذاته قال مصدر ثالث لـ«الشروق» إن التعديل سيشهد مفاجآت غير متوقعة، موضحا أن وزيرة الصحة بنسبة كبيرة مستمرة فى منصبها، رغم الغضب البرلمانى ضدها، كما سيتم تعيين وزير جديد للتضامن خلفا لغادة والى بعد توليها منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا.

وتنص المادة 147 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما له حق إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.