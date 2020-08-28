 مروان محسن: التوفيق لم يحالفني رغم اجتهادي .. واللعب أساسيا يعود للجهاز الفني - بوابة الشروق
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مروان محسن: التوفيق لم يحالفني رغم اجتهادي .. واللعب أساسيا يعود للجهاز الفني

محمد جلال
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2020 - 12:36 ص

يرى مروان محسن، مهاجم الأهلي، أن التوفيق لم يحالفه رغم اجتهاده في المباريات.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الترجيح وشهدت المباراة مشاركة مروان محسن أساسيا.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "يغيب عني التوفيق ولكن الحمد لله على البطولة وهذا الأهم".

واضاف: "أقول الحمد لله دائما وأجتهد وأقوم بما علي وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني والقادم أفضل".

وأكمل: "التتويج بالثلاثية شيء يسعدني وأهم شيء سعادة جمهور الأهلي".

وأتم: "اللعب أساسيا يرجع للجهاز الفني والأهم هو مصلحة الفريق بشكل عام".


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