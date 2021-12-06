الإسماعيلي يطلق اسم السلحدار على الملعب الفرعي ويصرف معاشا شهريا لأسرته

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بشكل رسمي صرف معاشا شهريا لأسرة الراحل أدهم السلحدار نجم ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي السابق.

جاء ذلك من أجل تدعيم ومساندة أسرة أحد أبناء جيل ٩٠ العظيم، والذي لم يبخل بأى نقطة عرق من أجل الفريق سواء حينما كان لاعبا أو بعدما أصبح مدربا.

كما قرر مجلس الإدارة إطلاق أسم الراحل على الملعب الفرعى رقم “٢” بمقر النادي، وذلك تخليدا لذاكره التي ستظل نبراسا لكل محب وعاشق للفريق الأصفر.

ويؤكد مجلس الإدارة أن الإسماعيلي لا يستطيع التأخر عن تلبية نداء المساعدة لأحد أبرز من ارتدوا القميص الأصفر وكان مثالا يحتذى به في الرجولة والقتال في الملعب من أجل الفريق.

الجدير بالذكر أن أسرة الراحل قد تواجدت مساء الأحد، في سرادق العزاء الذي أقيم،حيث تلقت واجب العزاء من كوكبة كبيرة نجوم الكرة المصرية بجانب وفود من كافة الأندية المصرية.