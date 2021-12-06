أمير وجيه يطالب الأهلي بفتح تحقيق بعد إبطال صوت النادي بانتخابات الإسكواش

طالب أمير وجيه نجم الإسكواش السابق، إدارة النادي الأهلي، بضرورة فتح تحقيقا بشأن إبطال صوت طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء في انتخابات الاسكواش التي جرت أمس بمقر الاتحاد، وانتهت بفوز عاصم خليفة برئاسة الاتحاد بنتيجة 5/4، بعد إبطال صوت مندوب الأهلي.

وكتب أمير وجيه عبر حسابه الشخصي على انستجرام: أطالب مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم إجراء تحقيق شامل وشفاف أمام الراي العام الرياضي وتوضيح الصورة الحقيقية في إبطال صوت النادي الأهلي عن طريق كشط في ورقه الانتخابات من مندوب النادي الأهلي وضياع حق النادي العريق في الوقوف في صف أبناءه وأنني على ثقه في تاريخ النادي الأهلي العريق في مبدأ الشفافية والحق ولكم مني جزيل الشكر. كابتن مصر والنادي الأهلي / أمير وجيه.

واحتفظ عاصم خليفة، رئيس الاتحاد الحالى للاسكواش، برئاسة الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى أقيمت أمس بمقر الاتحاد بالحصول على أصوات 5 مقابل 4 لمنافسة أمير وجيه وعدم حصول أحمد طاهر على أى صوت، بينما تم إبطال صوت وحيد خلال العمومية.



وجاء تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الاسكواش كالتالي:



1.عاصم خليفة - رئيس

2. عمرو المرشدي - عضو

3. آمنة الطرابلسي - عضو

4.كريم المستكاوي - عضو

5. رشا حجازي - عضو

6.أشرف قناوي - عضو

7.عصام عبد الحفيظ - عضو