 إيطاليا تسجل 15 ألفا و10 إصابات جديدة بكورونا و43 حالة وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 15 ألفا و10 إصابات جديدة بكورونا و43 حالة وفاة

د ب ا
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:39 ص

سجلت إيطاليا 15 ألفا و10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 43 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و109 آلاف و82 إصابة، والوفيات إلى 134 ألفا و195 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 98 مليونا و729 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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