الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة سلة الجزيرة

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يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الإثنين تحت قيادة اليوناني فانجيليس أنجيلو المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة الجزيرة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في افتتاح دور الـ8 لدوري السوبر.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، شرح خلالها بعض الجمل الفنية والخططية والتكتيكية المنتظر تنفيذها في مران اليوم.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لأداء بعض الجمل الفنية، وظهر لاعبو الزمالك بمستوى طيب في المران الذي استمر لمدة 90 دقيقة.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخططا للأحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا.