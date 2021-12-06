هل يجتمع بيراميدز والمصري في مجموعة واحدة بالكونفدرالية؟

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حجز فريق بيراميدز والمصري البورسعيدي مقعدهما في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك بعد التأهل اليوم في إياب دور الـ32 للمسابقة.

وحقق المصري فوزا غاليا على ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 1-0، فيما انتصر بيراميدز بنفس النتيجة على ستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تفصح قرعة دور المجموعات أي أندية سيواجهها الفريقان في دور المجموعات.

وتحدد نتائج كل فريق في البطولة خلال أخر 5 مواسم، التصنيف وبالتالي ضمن بيراميدز وجوده في التصنيف الأول مع مازيمبي الكونغولي، وقد يرافقه نهضة بركان وشبيبة القبائل إذا تأهلا من دور الـ32.

فيما سيتواجد المصري البورسعيدي في التصنيف الثاني أو الثالث وهو ما تحدده مباريات ملحق الكونفدرالية، بسبب أن أندية سيمبا وإنيمبا والصفاقسي والقطن تسبقه في التصنيف.

ويبقى السؤال هنا هل سيقع بيراميدز والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة؟

من المحتمل وقوع المصري مع بيراميدز في مجموعة واحدة، مثلما حدث في موسم 2019-2020.