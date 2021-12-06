الجزائر تمنح فلسطين 100 مليون دولار وتقرر استضافة ندوة جامعة للفصائل

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن قرار بلاده بمنح مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار لفلسطين، مشيرا إلى أن الجزائر ستستضيف ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية.



وقال تبون، في كلمة له في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور الجزائر منذ أمس الأحد:" قررت الدولة الجزائرية تقديم هذا الصك الذي يتضمن مساهمة مالية من الجزائر بقيمة 100 مليون دولار، لأخي فخامة الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمــة التحرير الفلسطينية"، وذلك وفاء لتاريخ الجزائر والالتزام الثابت للشعب الجزائري برمته، بمساندة القضية الفلسطينية العادلة في كل الظروف وعملا بقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.



وأضاف تبون: "أمام حالة الجمود غير المسبوقة التي تعرفها عملية السلام في الشرق الأوسط وفي ظل السياسات الإجرامية للمحتل التي ترمي إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموجرافي وترسيخ الأمر الواقع، نرى أنه من الضروري تعزيز العمل العربي المشترك حول قضيتنا المركزية والأولى وتوحيد المواقف لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".



وتابع الرئيس الجزائري قائلا: "ولهذا ارتأينا ونحن نتأهب لاحتضان القمة العربية المقبلة، أن نسعى جاهدين لوضع القضية الفلسطينية فـي صلب أولويات هذا الحدث الهام الذي نأمل أن يكون شاملا وجامعا وأن يشكل انطلاقة جديدة للعمل العربي الـمشترك".



ومضى الرئيس الجزائري قائلا إن "بلورة موقف موحد ومشترك حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر إعادة التمسك الجماعي بمبادرة السلام العربية لعام 2002، سيكون له الأثر البالغ في إنجاح أعمال هذه القمة وتعزيز مسيرة العمل العربي الـمشترك".



وأكد تبون، لنظيره الفلسطيني أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها الأصيلة والـمنادية بإعلاء الحق ونصرة الـمظلومين مهما طال الزمن، ومهما كان الثمن.



واختتم تبون تصريحاته قائلا إن الجزائر قررت استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية، موضحا أن هذا القرار جاء بعد استشارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما كشف أن الجزائر قررت أيضا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين.