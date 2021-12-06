وزيرا دفاع الهند وروسيا يبحثان التعاون العسكري والقضايا الإقليمية

أجرى وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، محادثات اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في العاصمة الهندية نيودلهي، ركزت على أبرز التطورات الإقليمية.

وبعد اللقاء، كتب الوزير الهندي على موقع تويتر: "تقدر الهند بعمق الدعم الروسي القوي لها. ونتطلع إلى أن يقود تعاوننا لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة بأسرها"، لافتا إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات والصفقات والبروتوكولات المتعلقة بالأسلحة الخفيفة والتعاون العسكري.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن الوزيرين سينضمان بعد ذلك لاجتماع بصيغة "2 + 2" مع وزيري خارجية البلدين، في أول اجتماع من نوعه بين روسيا والهند.

ووفقا للخارجية الروسية، فإن الاجتماع الرباعي سيركز على القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك التطورات في منطقة آسيا -المحيط الهادئ، وآسيا الوسطى، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات في أفغانستان وسوريا.