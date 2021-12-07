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وفاة رئيس وزراء النرويج الأسبق كاري ويلوش عن 93 عاما

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:26 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:26 م

توفي رئيس وزراء النرويج الأسبق وزعيم حزب المحافظين كاري ويلوش اليوم الاثنين، حسبما قال حزبه "هوير" .
وقال حزب "هوير" إنه خلد إلى النوم وتوفي بهدوء في منزله بحي "اوليرن" في أوسلو.
وتوفي ويلوش، الذي شغل منصب رئيس وزراء النرويج في الفترة بين عامي 1981 وحتى 1986، عن عمر يناهز 93 عاما.
وقالت رئيسة حزب "هوير" ارنا سولبيرج في إشادة بالسياسي الراحل إن "كاري ويلوش أحد أعظم السياسيين في فترة ما بعد الحرب".
وأضافت أنه شكل حزب المحافظين، حيث كان لديه كل النرويج، منذ ستينيات القرن الماضي، وكان قوة رائدة في تحديث المجتمع النرويجي.

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