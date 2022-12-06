 الرئيس الأوكراني: الجهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في الكهرباء عقب الهجمات الصاروخية الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني: الجهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في الكهرباء عقب الهجمات الصاروخية الروسية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:00 ص

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "أقصى الجهود" مستمرة في جميع أنحاء أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في شبكة الطاقة الكهربائية، في أعقاب موجة أخرى من الهجمات الصاروخية الروسية اليوم /الاثنين/.
وأضاف زيلينسكي - في رسالته اليومية عبر الفيديو - أن أعمال الإصلاح مستمرة "في المناطق الوسطى من أوكرانيا وأوديسا وزاباروجيا وخاركيف".
وشدد زيلينسكي - حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - على أنه "من أجل استقرار شبكة الكهرباء، كان من الضروري التحول إلى الإغلاق الطارئ في العديد من المناطق، من زاكارباتيا إلى منطقة كييف، ومن كيروفوهراد إلى مناطق سومي وخاركيف".

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