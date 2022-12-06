الرئيس الأوكراني: الجهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في الكهرباء عقب الهجمات الصاروخية الروسية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "أقصى الجهود" مستمرة في جميع أنحاء أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في شبكة الطاقة الكهربائية، في أعقاب موجة أخرى من الهجمات الصاروخية الروسية اليوم /الاثنين/.

وأضاف زيلينسكي - في رسالته اليومية عبر الفيديو - أن أعمال الإصلاح مستمرة "في المناطق الوسطى من أوكرانيا وأوديسا وزاباروجيا وخاركيف".

وشدد زيلينسكي - حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - على أنه "من أجل استقرار شبكة الكهرباء، كان من الضروري التحول إلى الإغلاق الطارئ في العديد من المناطق، من زاكارباتيا إلى منطقة كييف، ومن كيروفوهراد إلى مناطق سومي وخاركيف".