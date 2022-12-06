رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر ديسمبر 2022

ترأس الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر ديسمبر ٢٠٢٢ "أون لاين"، بمشاركة أعضاء المجلس الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شؤون خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور صبحي شرف؛ لتعيينه نائبا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيا له التوفيق في تأدية مهام عمله.

وهنأ رئيس الجامعة، الدكتور محسن عبيد؛ لتكليفه بالقيام بعمل وكيل كلية التجارة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأدار الجلسة وناقش جدول الأعمال، وعرض نتيجة مسابقة التميز البيئي لإدارات الجامعة لهذا العام، موجها الشكر للإدارة العامة للمشروعات البيئية واللجنة المشرفة على المسابقة لمجهوداتهم في تنظيم المسابقة والمرور على جميع الإدارات ووضع تقرير مفصل عن النتائج وإعلان الفائزين.

واستعرض رئيس الجامعة، التقرير المقدم عن الاجتماع الدوري الخامس لتكامل جامعات وسط الدلتا: (المنوفية، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق، وبنها، والأزهر، ومدينة السادات)؛ لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تم بجامعة طنطا، بحضور نواب رؤساء الجامعات والمنسقين.

وخلال الجلسة، تمت الإحاطة بخطة العمل السنوية للإدارة العامة للمشروعات البيئية ٢٠٢٣ وإنجازات الإدارة لعام ٢٠٢٢ متضمنة نسب إنجاز خطة العمل والتي أعدها وقدمها الدكتور وائل فخري مدير عام المشروعات البيئية.

وعرضت التقارير المقدمة عن القوافل التي تم تنظيمها لمختلف قرى المحافظة، وفعاليات أسبوع خدمة المجتمع، وأنشطة وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وورش العمل والندوات التي تمت ببعض الكليات وعرضها علاء فتحي مدير عام شؤون خدمة المجتمع.