نقابة الأطباء: قانون المسؤولية الطبية لا يخاطب الطبيب المهمل أو غير المؤهل

أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هدفه استقرار المسئولية الصحية لأن الأطباء أصبحت أيديهم مرتعشة في ظل ما يحدث من أحداث، موضحا أن هذا القانون لا يخاطب الطبيب المهمل أو غير المؤهل.

وأضاف الدكتور أحمد حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القانون لا يخاطب الأطباء فقط ولكن كل العاملين في المنظومة الصحية، مطالبا بأن ينص القانون على لجان فنية نوعية من كل تخصص تنظر في كل حالة خطأ طبي وتكون هي الجهة المنوط بها التعامل مع الجهات المختلفة أمام النيابة.

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنهم يعترضوا على البند الخاص بحبس الطبيب المؤهل في مشروع قانون المسئولية الجديد، كما أن المادة الخاصة بصندوق التعويضات في مشروع القانون ليست واضحة.