مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الثالث

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، عن مئات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثالث.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أكثر من 100 شخص استشهدوا جراء هجمات جوية إسرائيلية مكثفة في الساعات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين شملت مدرسة تأوي نازحين ومنازل سكنية مأهولة.

وأوضحت المصادر أن العشرات استشهدوا وأصيبوا في غارات مماثلة على خان يونس في جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وسط مصاعب شديدة في عمليات الإنقاذ.

وبحسب مصادر فلسطينية، تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

وأطلق الجيش الإسرائيلي وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيل المتواصلة دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

واشتدت حدة القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، لا سيما في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة، ومخيم جباليا للاجئين، والمناطق الواقعة شرق خان يونس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 1248 فلسطينيا استشهدوا في هجمات إسرائيل على القطاع منذ انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة يوم الجمعة والتي استمرت أسبوعا.

وذكر المكتب الإعلامي أن إجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات جراء حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 16248، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة.

ووفق الإحصائيات الحكومية بلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 286 من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني 32، ومن الصحفيين 81 صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين 7600 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات 43616 مصاباً.

وبلغ عدد المساجد التي دمرتها هجمات إسرائيل بشكل كلي 100 مسجد، و192 مسجداً تدميرا جزئياً، كما تضررت 3 كنائس.

وبلغ عدد المقرات الحكومية التي دمرتها غارات إسرائيل 121 مقراً حكومياً، فيما بلغ عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي 69 مدرسة، وتضررت 275 مدرسة جزئيا.

كما استهدفت غارات إسرائيل 305 آلاف وحدة سكنية منها 52 ألفا دمرت كليا و253 ألفا جزئيا.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، ألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ بداية الحرب أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.

في هذه الأثناء، جرى رصد وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود من مصر، بعد إنذارات الجيش الإسرائيلي بالإخلاء من مدينة خان يونس.