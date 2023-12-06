مدير صحة غزة: الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمستشفيات محاولة لإجبار السكان على النزوح جنوبا

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، إنّ مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أنهم عجزوا عن تدبير الوقود المطلوب سواء من المواطنين أو من السيارات الموجودة داخل المستشفى.

ونوه بأن استهداف المستشفيات يمثل محاولة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لإجبار السكان على النزوح جنوبا، وهو ما يمثل فكر الاحتلال منذ بداية العدوان.

وأشار إِلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يترك لهم فرصة الانتقال من مكان لآخر في ظل إطلاق النار المستمر.

ورجّح البرش، أن يُكرِّر جيش الاحتلال اقتحامه لمجمع الشفاء، وذلك ضمن مساعي إسرائيل لتعطيل كل مستشفيات القطاع.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل تطلب من النازحين في قطاع غزة مزيداً من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الوزارة، في بيان: "إسرائيل أخذت تدرك أن المدة الزمنية التي تتمتع بها في حربها الدموية، بدعم عدد من الدول، آخذة في النفاد وأصبحت محدودة نسبياً، وعليه فهي تُسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاتها وارتكاب أفظع الجرائم وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقَّى من شمال القطاع، واستكمال تدمير جنوبه، وفي طريقها إلى ذلك تقتل كل من تبقّى على قيد الحياة أو وُجد في تلك الأمكنة".